information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 23:26

TANAP. C'est le nom de ce gazoduc reliant l'Europe à l'Azerbaïdjan via la Turquie. À en croire certaines publications sur les réseaux sociaux ce dernier aurait été endommagé par le violent tremblement de terre survenu en Turquie et en Syrie. Si ce gazoduc est bien réel, l'affirmation l'est beaucoup moins.