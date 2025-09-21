L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Les Parisiens partiront largement favoris face à des Marseillais qui n'ont plus battu leur grand rival à domicile en championnat depuis 2011.
Un choc entre l'OM et le PSG en clôture de la cinquième journée de Ligue 1
