 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un choc entre l'OM et le PSG en clôture de la cinquième journée de Ligue 1

information fournie par France 24 21/09/2025 à 11:42

L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Les Parisiens partiront largement favoris face à des Marseillais qui n'ont plus battu leur grand rival à domicile en championnat depuis 2011.

Vidéos les + vues

1

Trump considère "illégal" d'être constamment critiqué sur les chaînes de TV

information fournie par AFP Video 20 sept.
11
2

Le maire de Munich perce le premier fût de bière et donne le coup d'envoi de l'Oktoberfest

information fournie par AFP Video 20 sept.
3

Nouveau contingent de l'AFC/M23 présenté: crainte d'une escalade de tensions dans l'est

information fournie par France 24 20 sept.
4

Liban: les secouristes sur le site d'une frappe israélienne mortelle sur un véhicule

information fournie par AFP Video 10:34
5

Des milliers de Philippins manifestent contre la corruption dans la gestion des inondations

information fournie par AFP Video 10:08
1
6

Journées du patrimoine: les tours de Notre-Dame de Paris de nouveau accessibles

information fournie par AFP Video 10:35
7

Philippines: manifestation autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 11:27
8

Trump impose des frais de 100.000 dollars par an pour un visa emblématique de la tech

information fournie par AFP 20 sept.
19
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Le procès des trois "revenantes" de Syrie s'ouvre aux assises à Paris

information fournie par AFP Video 15 sept.
1
3

Gaza: Rubio promet le "soutien indéfectible" de Washington à Israël

information fournie par AFP Video 15 sept.
1
4

Trump déclare que "le problème vient de la gauche" après la mort de Charlie Kirk

information fournie par AFP Video 15 sept.
5
5

Inauguration de la première édition de la Fête nationale du sport

information fournie par AFP Video 14 sept.
1
6

L'extrême droite réunit jusqu'à 150.000 personnes à Londres, incidents avec la police

information fournie par AFP Video 14 sept.
6
7

Suicide assisté: le procès de 12 militants commence à Paris

information fournie par AFP Video 15 sept.
8

Le Qatar exhorte la communauté internationale à arrêter le "deux poids deux mesures"

information fournie par AFP Video 14 sept.
4
1

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
2

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
3

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1
4

Top 5 IA du 28/08/2025

information fournie par Libertify 29 août
5

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama 28 août
2
6

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
7

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 25 août
8

Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »

information fournie par Ecorama 29 août
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank