"Le Déjeuner des canotiers", chef-d'œuvre d'Auguste Renoir appartenant à une collection américaine et rarement prêté, est accroché au musée d'Orsay à Paris, prélude à une double exposition autour du peintre impressionniste dès le 17 mars.
Un chef-d'œuvre de Renoir, rarement exposé en France, au musée d'Orsay
