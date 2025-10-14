Le musée d'Orsay expose à partir du 14 octobre "Le Désespéré", très célèbre autoportrait de Gustave Courbet qui n'a pas été montré au public français depuis 17 ans. Représentant un Courbet au regard halluciné, ce chef d'oeuvre de 1844-1845 est prêté à Orsay pour au moins cinq ans par Qatar Museums.
Un chef-d'oeuvre de Courbet exposé pour la première fois en France depuis 17 ans
