En un an, Donald Trump a signé des centaines de décrets présidentiels. Il a ordonné des expulsions massives, renvoyé des milliers de fonctionnaires, lancé une guerre commerciale, retiré les Etats-Unis des grandes institutions et accords internationaux... À travers le monde, le président américain a ordonné plus de 600 frappes aériennes, capturé un chef d'Etat et lorgne sur le Groenland. Et ce ne sont-là que quelques bribes du monde selon Donald Trump, celui de « l’Amérique d’abord ». Comment cette première année Trump a-t-elle été perçue à travers le pays ? Son parti, les Républicains, et sa base MAGA (Make America Great Again) lui sont-ils toujours aussi fidèles ? Reportage de notre correspondant, Matthieu Mabin.
Un an de Trump à la Maison Blanche : l’Amérique plus divisée que jamais
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro