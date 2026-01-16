Un an de Trump à la Maison Blanche : l’Amérique plus divisée que jamais

information fournie par France 24 • 16/01/2026 à 11:15

En un an, Donald Trump a signé des centaines de décrets présidentiels. Il a ordonné des expulsions massives, renvoyé des milliers de fonctionnaires, lancé une guerre commerciale, retiré les Etats-Unis des grandes institutions et accords internationaux... À travers le monde, le président américain a ordonné plus de 600 frappes aériennes, capturé un chef d'Etat et lorgne sur le Groenland. Et ce ne sont-là que quelques bribes du monde selon Donald Trump, celui de « l’Amérique d’abord ». Comment cette première année Trump a-t-elle été perçue à travers le pays ? Son parti, les Républicains, et sa base MAGA (Make America Great Again) lui sont-ils toujours aussi fidèles ? Reportage de notre correspondant, Matthieu Mabin.