information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 09:31

Volodymyr Zelensky reçoit à Bruxelles des témoignages de soutien des Européens et des promesses de livraison d'armes et d'adhésion future. Quelle distance des paroles aux actes ? On va plus loin avec Marc Semo, Gauthier Rybinski et Alix Le Bourdon à Bruxelles.