information fournie par France 24 • 15/02/2022 à 00:51

Washington annonce comme imminente une invasion russe. L'Ukraine temporise et invite Joe Biden à se rendre à Kiev. Dernier moyen d'éviter la guerre ? On va plus loin avec Anne Nivat et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur la décision attendue de la France: vers un retrait du Mali ?