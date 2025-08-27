"Les décideurs politiques doivent dépasser leurs rivalités", déclare le président du Medef Patrick Martin à l'ouverture de la 7e Rencontre des entrepreneurs de France (REF), organisée par le Medef. IMAGES
Ouverture de la 7e Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef
