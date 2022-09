information fournie par France 24 • 16/09/2022 à 23:11

Une nouvelle loi électorale, présentée jeudi 15 septembre par le président de la Tunisie Kaïs Saïed, réduit le rôle des partis politiques au Parlement. Selon le texte, les Tunisiens éliraient leurs députés individuellement et non plus en votant pour une liste présentée par un parti politique, un changement qui affaiblira l'influence des formations politiques.