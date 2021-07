information fournie par France 24 • 26/07/2021 à 07:46

A la Une de la presse, ce lundi 26 juillet, la décision du président tunisien Kais Saïed de suspendre le parlement, et de démettre le chef du gouvernement. L'adoption, par le parlement français, du projet de loi sur l'extension du passe sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Et les débuts des Français aux JO de Tokyo.