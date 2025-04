information fournie par Ecorama • 23/04/2025 à 14:05

Le métal jaune qui a dépassé les 3500 dollars l’once pour la première fois de son histoire. Avec plus de 25% de hausse depuis le début de l'année et près de 75% en 3 ans, jusqu'où ira l'or ? Cette flambée est-elle trop rapide ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 23 avril 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com