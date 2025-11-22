 Aller au contenu principal
Trump promet d'"aider" Mamdani, le socialiste élu maire de New York

information fournie par AFP Video 22/11/2025 à 18:45

Donald Trump a promis vendredi "d'aider" Zohran Mamdani à faire de New York une ville "forte et très sûre" en recevant le maire élu de la métropole, socialiste revendiqué, à la Maison Blanche.

Donald Trump
1 commentaire

  • 19:42

    Comme il aide l’Ukraine !!!!

