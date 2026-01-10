Le président américain a reçu vendredi à la Maison Blanche les grands groupes pétroliers pour les inciter à se lancer à l'assaut des vastes réserves du Venezuela. "Nous allons vous permettre de récupérer votre argent rapidement, et ensuite vous donnerez beaucoup au Venezuela et aux États-Unis, d'accord ?", a-t-il déclaré.
Trump presse les géants pétroliers de se ruer vers l'or noir du Venezuela
