Donald Trump lance une attaque en règle contre l'ONU et l'Europe, mettant en avant sa vision anti-immigration et climatosceptique, dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il déclare aussi que la reconnaissance d'un Etat de Palestine constitue une "récompense" pour les "atrocités" commises par le Hamas, après que la France s'est ajoutée à quelque 150 pays s'inscrivant déjà dans ce mouvement historique.
Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro