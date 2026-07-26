"Leur haine n'a pas gagné. Cette haine a tué, mais la mémoire du père Jacques Hamel n'en est que plus puissante": dix ans après son assassinat par deux jihadistes, la France rend hommage au père Hamel, à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, en présence du Premier ministre Sébastien Lecornu et de l'ancien président François Hollande.
Hommage au père Hamel, tué dans un attentat il y a dix ans
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