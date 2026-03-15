Toulon: Lavalette (RN) en tête, à la merci d'un front républicain

La députée RN candidate à la mairie de Toulon, Laure Lavalette, s'exprime au soir du premier tour des municipales, le 15 mars 2026 à Toulon ( AFP / Miguel MEDINA )

Grande favorite des municipales à Toulon, la députée RN du Var Laure Lavalette arrive largement en tête du premier tour, devançant de plus de 9 points, selon les estimations, la maire sortante Josée Massi, tout en demeurant à la merci d'un éventuel front républicain

Selon les estimations de l'Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP, de Ifop-Fiducial pour TF1-LCI et SudRadio et d'Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, Mme Lavalette recueillerait entre 39,4% et 42% des voix, soit 9 à 14 points d'avance sur Josée Massi, classée "divers droite" par le ministère de l'Intérieur mais qui revendique une liste non partisane.

La députée RN Laure Lavalette, le 15 mars 2026 à Toulon ( AFP / Miguel MEDINA )

Le sénateur LR Michel Bonnus, adoubé par l'ancien homme fort du Var, Hubert Falco, obtiendrait plus de 16%. En revanche, aucune des listes de gauche ne parviendrait à se maintenir.

Dans l'attente d'éventuels accords, ces deux listes de droite semblent avoir plus de réserves de voix que le RN, notamment en l'absence de la gauche au second tour.

Pendant la campagne, M. Bonnus s'était engagé à se désister, s'il arrivait en troisième position, en faveur de Josée Massi au côté de laquelle il a longtemps siégé au sein de la majorité municipale d'Hubert Falco.

La députée RN du Var Laure Lavalette le 15 mars 2026 à Toulon ( AFP / Miguel MEDINA )

Laure Lavalette avait quant à elle lancé un appel aux électeurs de Michel Bonnus pour éviter que Toulon "bascule dans l'axe de gauche", y incluant Josée Massi, "une femme de gauche", selon elle.