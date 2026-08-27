Le trafic restait très perturbé jeudi à la gare de Paris-Montparnasse en raison d'une panne d'installation électrique le matin qui a eu de lourdes répercussions sur tout le trafic. La SNCF annonce une reprise seulement en fin de soirée.
Trafic perturbé à Montparnasse après une panne électrique
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