Top 5 IA du 30/10/2025

information fournie par Libertify 31/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Ayvens , Crédit Agricole , Meta, Stellantis, Technip Energies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AYVENS
11,180 EUR Euronext Paris +11,13%
CREDIT AGRICOLE SA
15,485 EUR Euronext Paris -4,80%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
666,4700 USD NASDAQ -11,33%
STELLANTIS
8,845 EUR MIL -8,88%
TECHNIP ENERGIES
33,960 EUR Euronext Paris -8,76%

