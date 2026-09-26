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Top 5 IA du 25/09/2026

information fournie par Libertify 26/09/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alten, Bénéteau, Crédit Agricole, Microsoft, Sodexo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALTEN
76,250 EUR Euronext Paris +7,70%
BENETEAU
5,150 EUR Euronext Paris -7,71%
CREDIT AGRICOLE SA
18,185 EUR Euronext Paris +1,37%
MICROSOFT
516,1700 USD NASDAQ +3,66%
SODEXO
57,350 EUR Euronext Paris +2,23%

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