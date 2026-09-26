Au programme ce matin : Alten, Bénéteau, Crédit Agricole, Microsoft, Sodexo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 25/09/2026
Valeurs associées
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