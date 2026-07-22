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Top 5 IA du 21/07/2026

information fournie par Libertify 22/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : AMD, Airbus, Axa, TotalEnergies, Virbac. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AIRBUS
194,600 EUR Euronext Paris +1,47%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
544,4300 USD NASDAQ +8,11%
AXA
44,790 EUR Euronext Paris +0,07%
TOTALENERGIES
72,810 EUR Euronext Paris +2,35%
VIRBAC
342,000 EUR Euronext Paris +5,07%

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