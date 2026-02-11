Au programme ce matin : Alphabet , Kering , Saint-Gobain , Sanofi , Stellantis. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 10/02/2026
Valeurs associées
|318,5800 USD
|NASDAQ
|-1,77%
|288,000 EUR
|Euronext Paris
|+10,90%
|88,0200 EUR
|Euronext Paris
|-0,20%
|82,200 EUR
|Euronext Paris
|+2,38%
|6,350 EUR
|MIL
|+3,40%
