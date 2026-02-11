 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 10/02/2026

information fournie par Libertify 11/02/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alphabet , Kering , Saint-Gobain , Sanofi , Stellantis. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,5800 USD NASDAQ -1,77%
KERING
288,000 EUR Euronext Paris +10,90%
SAINT-GOBAIN
88,0200 EUR Euronext Paris -0,20%
SANOFI
82,200 EUR Euronext Paris +2,38%
STELLANTIS
6,350 EUR MIL +3,40%

