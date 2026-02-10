 Aller au contenu principal
Colombie : au moins 22 morts après des pluies exceptionnelles

information fournie par AFP Video 10/02/2026 à 15:38

Au moins 22 personnes sont mortes en une douzaine de jours dans des inondations qui touchent la Colombie, où des milliers de familles se retrouvent sous l'eau en raison de fortes pluies, inhabituelles à cette période de l'année.

Environnement
