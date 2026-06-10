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Top 5 IA du 09/06/2026

information fournie par Libertify 10/06/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Apple, Elis, Safran, Tesla, Veolia. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
290,5500 USD NASDAQ -3,64%
ELIS
25,780 EUR Euronext Paris -0,08%
SAFRAN
295,600 EUR Euronext Paris +0,37%
TESLA
396,6800 USD NASDAQ -3,00%
VEOLIA
34,1300 EUR Euronext Paris -1,56%

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