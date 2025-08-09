 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 08/08/2025

information fournie par Libertify 09/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Apple , Crédit Agricole , Orange , Stellantis, Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

APPLE
229,3500 USD NASDAQ +4,24%
CREDIT AGRICOLE SA
16,9200 EUR Euronext Paris +3,20%
ORANGE
13,9300 EUR Euronext Paris +0,87%
STELLANTIS
8,086 EUR MIL +2,41%
VALNEVA
3,7900 EUR Euronext Paris +5,69%

