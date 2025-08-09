Au programme ce matin : Apple , Crédit Agricole , Orange , Stellantis, Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 08/08/2025
Valeurs associées
|229,3500 USD
|NASDAQ
|+4,24%
|16,9200 EUR
|Euronext Paris
|+3,20%
|13,9300 EUR
|Euronext Paris
|+0,87%
|8,086 EUR
|MIL
|+2,41%
|3,7900 EUR
|Euronext Paris
|+5,69%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro