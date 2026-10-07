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Top 5 IA du 06/10/2026

information fournie par Libertify 07/10/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom, Aperam, Intel, Schneider, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALSTOM
16,185 EUR Euronext Paris +4,79%
APERAM
40,660 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
INTEL
112,5000 USD NASDAQ -3,18%
SCHNEIDER ELECTRIC
260,5000 EUR Euronext Paris -4,51%
THALES
222,500 EUR Euronext Paris -1,90%

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