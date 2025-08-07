Au programme ce matin : Air France KLM , Apple , Edenred , Eurofins Scientific , Verallia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 06/08/2025
Valeurs associées
|13,0700 EUR
|Euronext Paris
|+2,67%
|213,2500 USD
|NASDAQ
|+5,09%
|25,220 EUR
|Euronext Paris
|+2,94%
|64,600 EUR
|Euronext Paris
|-3,00%
|28,260 EUR
|Euronext Paris
|-0,14%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro