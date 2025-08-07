 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 06/08/2025

information fournie par Libertify 07/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Air France KLM , Apple , Edenred , Eurofins Scientific , Verallia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
13,0700 EUR Euronext Paris +2,67%
APPLE
213,2500 USD NASDAQ +5,09%
EDENRED
25,220 EUR Euronext Paris +2,94%
EUROFINS SCIENTIFIC
64,600 EUR Euronext Paris -3,00%
VERALLIA
28,260 EUR Euronext Paris -0,14%

L'offre BoursoBank