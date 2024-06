information fournie par France 24 • 25/06/2024 à 10:48

Au Togo, les assistants médicaux qui pratiquaient des interventions chirurgicales en dehors de leurs prérogatives dans des hôpitaux de Lomé et dans l’intérieur du pays ont décidé de suspendre leur activité depuis le mois dernier. Conséquences : de nombreuses maternités ne peuvent plus faire face aux urgences chirurgicales obstétricales. Reportage de nos correspondants régionaux, Emmanuelle Sodji et Raphaël N'Talé.