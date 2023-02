information fournie par France 24 • 13/02/2023 à 11:29

Cinq milles par an, c'est le nombre de grossesses non-désirées recensées dans les établissements scolaires au Togo. Une fois enceintes, de nombreuses filles sont rejetées par leur famille. Beaucoup quittent aussi les bancs de l'école, contraintes d'assumer leur rôle de mère. Alors dans certains villages on les accompagne et on joue la carte de la sensibilisation.