Une personne est décédée et quatre autres sont "blessées gravement" après qu'un homme a tiré dans la rue à Trappes et à La Verrière, déclare, lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui confirme que l'"auteur a été interpellé". "Ça ressemble à un périple meurtrier", ajoute-t-il, renvoyant au parquet national antiterroriste (Pnat) qui a annoncé se saisir. SONORE
Tirs dans la rue à Trappes: un mort et quatre blessés, l'"auteur a été interpellé" (Nuñez)
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