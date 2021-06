Terrorisme au Sahel : les États impuissants ?

France 24 • 07/06/2021 à 20:16

Le Burkina Faso toujours sous le choc deux jours après l'attaque terroriste à Solhan dans le nord du pays, la plus meurtrière depuis plus de cinq ans. Selon le dernier bilan, 160 personnes ont été tuées. Cette attaque a eu lieu dans la zone dite des trois frontières entre Burkina Faso, Mali et Niger, zone régulièrement ciblée par des assauts de jihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Face à la fréquence des attaques terroristes au Sahel, les États sont-ils impuissants ?