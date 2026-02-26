Les pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran viennent de se terminer à Genève, mais la tension ne retombe pas encore après que Donald Trump a menacé l’Iran de "recourir à la force" en l’absence d’un accord sur le nucléaire. Sur la toile, une rumeur enfle : toutes les coordonnées GPS des missiles et défenses anti-aériennes iraniennes auraient fuité ! En réalité, la carte présentée par les réseaux sociaux est issue d'une simulation de jeu vidéo.
Tensions Etats-Unis - Iran : les missiles et défenses iraniennes révélés sur Flightradar24 ?
