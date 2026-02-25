 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Retour au hangar pour la fusée lunaire de la Nasa, qui doit subir des réparations
information fournie par AFP 25/02/2026 à 22:36

La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 3 février 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 3 février 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

La Nasa achemine mercredi sa fusée lunaire SLS vers son hangar afin d'y réaliser des réparations, une opération qui va repousser le décollage de la très attendue mission Artémis 2 qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans.

Ce retour au bâtiment d'assemblage a été décidé par l'agence spatiale américaine après que ses équipes ont détecté la semaine passée un problème sur la fusée.

"Quelle que soit la défaillance potentielle" à l'origine de ce dysfonctionnement dans un flux d'hélium, "l'accès et la résolution de ces problèmes ne peut se faire que dans le bâtiment d'assemblage", avait indiqué samedi le patron de la Nasa Jared Isaacman.

Du fait de ce problème et du retour imposé au hangar, le décollage de la mission est reporté au plus tôt à avril et pourrait encore évoluer en fonction de l'avancement des réparations.

Haute de 98 mètres, soit environ 10 mètres de moins que la fusée Saturn V de l'époque d'Apollo, cette immense fusée orange et blanche avait rejoint le complexe de tir en janvier.

Transportée sur une grande plateforme roulant très lentement, elle l'a quitté mercredi pour rejoindre le gigantesque bâtiment d'assemblage situé à quelques kilomètres de là.

Le trajet pourrait durer jusqu'à 12 heures, a précisé la Nasa.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank