Retour au hangar pour la fusée lunaire de la Nasa, qui doit subir des réparations

La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 3 février 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

La Nasa achemine mercredi sa fusée lunaire SLS vers son hangar afin d'y réaliser des réparations, une opération qui va repousser le décollage de la très attendue mission Artémis 2 qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans.

Ce retour au bâtiment d'assemblage a été décidé par l'agence spatiale américaine après que ses équipes ont détecté la semaine passée un problème sur la fusée.

"Quelle que soit la défaillance potentielle" à l'origine de ce dysfonctionnement dans un flux d'hélium, "l'accès et la résolution de ces problèmes ne peut se faire que dans le bâtiment d'assemblage", avait indiqué samedi le patron de la Nasa Jared Isaacman.

Du fait de ce problème et du retour imposé au hangar, le décollage de la mission est reporté au plus tôt à avril et pourrait encore évoluer en fonction de l'avancement des réparations.

Haute de 98 mètres, soit environ 10 mètres de moins que la fusée Saturn V de l'époque d'Apollo, cette immense fusée orange et blanche avait rejoint le complexe de tir en janvier.

Transportée sur une grande plateforme roulant très lentement, elle l'a quitté mercredi pour rejoindre le gigantesque bâtiment d'assemblage situé à quelques kilomètres de là.

Le trajet pourrait durer jusqu'à 12 heures, a précisé la Nasa.