Le navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, est attendu dimanche à l'aube au large des îles Canaries, avant le début prévu des évacuations de près de 150 passagers et membres d'équipage
Tenerife attend le navire de croisière touché par un foyer d'hantavirus
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