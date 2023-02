information fournie par France 24 • 08/02/2023 à 12:26

Alors que les secours internationaux se déploient en Turquie, l'accès aux sinistrés est rendu très difficile en Syrie par l'isolement du régime sur la scène internationale et la guerre civile dans les zones frappées mais sous contrôle rebelle. Le nombre de réfugiés dans des conditions d'hébergement précaires explique sans doute aussi beaucoup l'importance du bilan humain des deux côtés de la frontière. On va plus loin avec Patricia Allémonière et Bruno Daroux.