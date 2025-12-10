 Aller au contenu principal
Syrie : avec le retour des exilés, le casse-tête des expropriations de la période Assad

information fournie par France 24 10/12/2025 à 11:20

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2024, et la prise de pouvoir par Ahmed al-Charaa et le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham (HTC), des centaines de milliers de Syriens sont de retour dans leur pays. Mais durant la guerre, beaucoup ont été dépossédés de leur terre et de leurs habitations au nom de plusieurs lois et décrets présidentiels dont le but était de les empêcher définitivement de rentrer.

Proche orient
Syrie

