"La suspension de la réforme des retraites, la voici enfin ! C'est une victoire (...) autant qu'un premier pas", salue dans l'hémicycle le chef des députés socialistes Boris Vallaud, en réponse à la déclaration de politique générale du Premier ministre qui a annoncé la mise au vote d'une suspension de la réforme des retraites.
Suspension de la réforme des retraites: "Une victoire", salue Vallaud (PS)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro