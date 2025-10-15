Le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale et député LFI Éric Coquerel réagit après l'annonce de Matignon que les modalités de la suspension de la réforme des retraites proposée par le Premier ministre Sébastien Lecornu ne sont "pas tranchées", à savoir si elle passera par un amendement gouvernemental ou un texte ad hoc. IMAGES
Suspension de la réforme des retraites: Coquerel réagit aux modalités
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro