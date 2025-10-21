Interrogé dans l’hémicycle par Marine Le Pen (RN) puis Boris Vallaud (PS), Sébastien Lecornu a confirmé “l'engagement qu'il a pris devant la représentation nationale”, appuie le patron des députés socialistes après l’annonce par le Premier ministre que la suspension de la réforme des retraites sera ajoutée au projet de budget de la Sécu par "lettre rectificative" en Conseil des ministres. (COMPLETE VIDI_79HQ6KEFR) SONORE
Suspension de la réforme des retraites ajoutée au budget de la Sécu: réaction de Boris Vallaud
