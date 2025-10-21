C’est un trafic qui ne cesse de croître et les butins interceptés par les douanes sont de plus en plus importants. De simples barquettes de steak dissimulées sous le capot, aux quartiers entiers de bœuf empilés sur les sièges arrière : l’importation illégale de viande depuis la France vers la Suisse a massivement augmenté ces dernières années. La raison de ce trafic ? Le prix de la viande qui est deux à trois fois moins élevé côté français.
Trafic à la frontière franco-suisse : la lucrative contrebande de viande
