Stratégie "zéro Covid" : l'économie chinoise tiendra-t-elle encore longtemps ?

information fournie par France 24 • 13/05/2022 à 18:15

La stratégie "zéro Covid" imposée d'une main de fer par les autorités chinoises coûte de plus en plus cher à la deuxième économie mondiale. Depuis plus de 40 jours, Shanghai, la capitale économique et financière chinoise, est confinée. Interruption de la production dans des usines, perturbation des chaînes d'approvisionnement, chute de la demande intérieure : l'économie chinoise résiste, mais jusqu'à quand ? Face au variant Omicron, Pékin peut-elle envisager une politique moins stricte ?