Énième long-métrage inspiré de l’univers créé par George Lucas, le film "Star Wars : The Mandalorian and Grogu" de Jon Favreau est sorti mercredi en salle. Contrairement à "L’Attaque des clones" et "Solo : A Star Wars Story", présentés au festival de Cannes, respectivement en 2002 et 2018, les producteurs de ce nouvel opus n'ont pas voulu passer par la case cannoise.
"Star Wars" revient sur grand écran, loin du Festival de Cannes
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