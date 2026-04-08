Le sommet One Health de Lyon était consacré à l'interdépendance des santés humaine, animale et environnementale. À cette occasion, des dizaines de scientifiques ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour appeler l'Union Européenne à mieux encadrer l'usage des pesticides pour limiter les risques environnementaux et pour la santé humaine. L'utilisation de ces pesticides coûte cher au système de santé et en perte de services rendus par la Nature, la pollinisation notamment.
Sommet One Health: Doit-on se passer des pesticides?
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