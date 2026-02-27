L'Arctique n'est pas juste une immensité de terres et d'océan glacés. Là-bas vivent depuis des millénaires des peuples fiers de leur identité et de leur culture. Les menaces de Donald Trump sur le Groenland ont ravivé la solidarité entre ces peuples autochtones, qui échangent beaucoup entre eux, mais aussi leurs inquiétudes, très similaires. Reportage d'Isabelle Romero et Luke Brown.
Solidarité dans le cercle Arctique : les Samis unis contre les menaces de Trump
