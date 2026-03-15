Tenant du titre, le XV de France a battu l'Angleterre à la dernière seconde (48-46) samedi soir au stade de France, pour les 120 ans du "crunch", remportant un deuxième Tournoi des six nations d'affilée.
Six Nations: le XV de France bat l'Angleterre et remporte un deuxième Tournoi d'affilée
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