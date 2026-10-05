Plusieurs grandes villes du Sénégal ont enregistré des pluies torrentielles ce dimanche. C'est le cas de kaolack, Matam mais aussi Dakar et sa banlieue. Des personnes ont trouvé la mort dans les inondations selon le chef de l’Etat sénégalais. Le bilan est encore imprécis. Le gouvernement dit avoir activé un plan d’urgence et des mesures d’assistance aux sinistrés. Reportage de nos correspondants à Dakar Simon Martin et Elimane Ndao.
Sénégal : pluies torrentielles dans plusieurs villes, de lourds dégâts
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