Le Maroc qui s’est qualifié pour la finale de sa CAN à domicile en battant le Nigeria aux tirs au but, affrontera en finale le Sénégal, tombeur de l’Égypte en demi-finales grâce à un but de Sadio Mané. Le Sénégal jouera dimanche 18 janvier sa 3e finale de CAN en sept ans. L'analyse de Benoit Perrochais, chef du service sports de France 24.
Sénégal-Maroc en finale de la CAN : Les enjeux du match
