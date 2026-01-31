Vingt ans après la crise migratoire de 2006, la route atlantique entre le Sénégal et les îles Canaries reste l'une des plus dangereuses pour les migrants. En 2024, plus de 10 000 personnes y sont mortes ou portées disparues. Confrontées à l’anonymat de ces victimes, familles et associations tentent de leur rendre un nom. Reportage de Sarah Sakho et Simon Martin.
Sénégal : les migrants, fantômes de l'Atlantique
