Pour la première fois le Rassemblement national a réussi à constituer un groupe dans la chambre haute du Parlement. L'analyse de Damien Lecomte, Docteur en Sciences politiques.
Sénatoriales, messe papale et grève dans la fonction publique au menu de l'Essentiel politique
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