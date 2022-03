Selon Amnesty International, "Vladimir Poutine ne va pas faillir à sa tradition de guerre sale"

information fournie par France 24 • 09/03/2022 à 12:30

Pour Amnesty International, l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue "un crime de droit international". La Cour Pénale Internationale (CPI) réprime ces "crimes d'agression" et a pris la décision de lancer une enquête sur les accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à l'encontre de la Russie. Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International, salue sur France 24 la décision de la CPI de vouloir examiner les potentiels crimes commis par les Russes en Ukraine. "Nous avons documenté ce qu'on appelle les éléments constitutifs de crimes de guerre", notamment l'usage de bombes à sous-munitions et "l'usage d'armes conventionnelles utilisées [...] dans les zones extrêmement peuplées où on sait pertinemment que les civils vont être touchés." Mme. Coudriou dénonce les tactiques de Vladimir Poutine. Pour elle, il "n'[en] a absolument rien à faire que les victimes soient civiles ou militaires. Il n'y a justement pas de distinction entre les deux".