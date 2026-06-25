"J'ai besoin de nouvelles de ma sœur" : les services de secours fouillent les décombres d’un immeuble résidentiel effondré alors qu'une proche hurle le nom de sa sœur dans la capitale Caracas, après que deux séismes de magnitude 7,1 et 7,5 ont secoué le Venezuela, selon le service sismologique américain. IMAGES
Séismes: des Vénézuéliens cherchent leurs proches dans un bâtiment résidentiel effondré
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